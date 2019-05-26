В день выборов в Европарламент в разных городах Бельгии произошли столкновения с полицией.
Сегодня в Брюсселе желтые жилеты вышли на протест. Они занимались вандализмом на улицах, они кидали в полицейских петарды. Их задержали.
Пикет желтых жилетов стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция его не разгоняет.
В южной коммуне Брюсселя Уккле более 500 представителей румынской диаспоры выкрикивают лозунги “выборы до конца”.
First #GiletsJaunes arrive in #Brussels, Belgium to protest the unaccountable supranational monstrosity that is the #EuropeanUnion. Parliamentary election results are expected today. #YellowVests pic.twitter.com/Fd4lc3o98p
— Simply Beautiful (@SimplyBeautific) 26 мая 2019 г.
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Напомним, что 26 мая граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.
Источник: Еxpress