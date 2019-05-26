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Факты / Мир

В полицию полетели петарды: в Брюсселе в день выборов в Европарламент проходят митинги

В день выборов в Европарламент в разных городах Бельгии произошли столкновения с полицией.

В полицию полетели петарды: в Брюсселе в день выборов в Европарламент проходят митинги

Сегодня в Брюсселе желтые жилеты вышли на протест. Они занимались вандализмом на улицах, они кидали в полицейских петарды. Их задержали.

Пикет желтых жилетов стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция его не разгоняет.

В южной коммуне Брюсселя Уккле более 500 представителей румынской диаспоры выкрикивают лозунги “выборы до конца”.

Читайте: В ЕС стартуют выборы в Европарламент: как голосуют и кто пройдет

Напомним, что 26 мая граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

Источник: Еxpress

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