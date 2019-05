Сегодня в Брюсселе желтые жилеты вышли на протест. Они занимались вандализмом на улицах, они кидали в полицейских петарды. Их задержали.

Пикет желтых жилетов стоит и перед зданием Европарламента на площади Люксембургского вокзала. Он проходит мирно, полиция его не разгоняет.

В южной коммуне Брюсселя Уккле более 500 представителей румынской диаспоры выкрикивают лозунги “выборы до конца”.

First #GiletsJaunes arrive in #Brussels, Belgium to protest the unaccountable supranational monstrosity that is the #EuropeanUnion. Parliamentary election results are expected today. #YellowVests pic.twitter.com/Fd4lc3o98p

