Аманда Эллер пропала на острове Мауи на Гавайях во время пешего похода более двух недель назад. Со сломанной ногой и очень уставшую ее нашли спасатели.

35-летняя американская путешественница Аманда Эллер, которая пропала на острове Мауи на Гавайях обнаружена живой и почти невредимой, хотя и сильно исхудавшей.

Ее заметили со спасательного вертолета. 8 мая она пропала во время похода. Родные и друзья организовали интенсивную кампанию поисков и предложили денежное вознаграждение тому, кто найдет Аманду.

Она отстала от группы, подвернув ногу. Ее мать Джулия, которая встретилась с дочерью в местной больнице, отметила, что Аманда находится в удивительно хорошей форме, принимая во внимание то, как долго она находилась в изоляции от людей.

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Аманда сильно похудела, но выжила, питаясь ягодами и утоляя жажду водой.

Спустя 15 суток после ее исчезновения трое участников поисков заметили Аманду с вертолета на дне глубокого оврага.

– Мы были вне себя от радости. Мы изо всех сил старались как можно быстрее добраться до нее, ― рассказывает участник спасательного отряда Крис Берквест.

Другой участник поисковой группы, пилот вертолета Ксавье Кантеллопс, разместил фото и видеоизображения Аманды в социальных сетях. Он назвал день, когда она была найдена, лучшим днем своей жизни.

Напомним, мы писали как выжить в горящем самолете.