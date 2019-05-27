Аманда Еллер зникла на острові Мауї на Гаваях під час пішого походу більше двох тижнів тому. Зі зламаною ногою і дуже втомлену її знайшли рятувальники.

35-річна американська мандрівниця Аманда Еллер, яка зникла на острові Мауї на Гаваях виявлена живою і майже неушкодженою, хоча і дуже змарнілою.

Її помітили з рятувального вертольота. 8 травня вона зникла під час походу. Рідні та друзі організували інтенсивну кампанію пошуків і запропонували грошову винагороду тому, хто знайде Аманду.

Вона відстала від групи, підвернувши ногу. Її мати Джулія, яка зустрілася з дочкою в місцевій лікарні, зазначила, що Аманда перебуває в напрочуд хорошій формі, беручи до уваги те, як довго вона перебувала в ізоляції від людей.

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Аманда сильно схудла, але вижила, харчуючись ягодами і вгамовуючи спрагу водою.

Через 15 діб після її зникнення троє учасників пошуків помітили Аманду з гвинтокрила на дні глибокого яру.

– Ми були у нестямі від радості. Щосили намагалися швидше дістатися до неї, – розповідає учасник рятувального загону Кріс Берквест.

Інший учасник пошукової групи, пілот гвинтокрила Ксав’є Кантеллопс, розмістив фото Аманди в соціальних мережах. Він назвав день, коли вона була знайдена, найкращим днем свого життя.

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