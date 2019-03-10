Біля узбережжя ПАР кит мало не проковтнув фотографа-дайвера Райнера Шімпфа разом з рибою.
Під час підводних зйомок дайвер-фотограф потрапив у пастку, його мало не проковтнув кит.
Про це повідомляє Тhe Тelegraph.
Чоловік відчув дивне відчуття в області ноги і через секунду зрозумів, що опинився у роті у кита.
– Часу на роздуми не було. Неможливо бути готовим до того, що тебе проковтне кит, – говорить він.
Все це тривало менше двох секунд, після чого кит виплюнув дайвера назад.
– Тварина звільнила мене відразу ж, як усвідомила помилку, – сказав Шімпф.
Читайте: Ледь не став жертвою акули! Хижак атакував камеру дайвера
До речі, мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+