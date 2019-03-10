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Часу на роздуми не було! Дайвер опинився у роті кита і вижив

Біля узбережжя ПАР кит мало не проковтнув фотографа-дайвера Райнера Шімпфа разом з рибою.

Часу на роздуми не було! Дайвер опинився у роті кита і вижив

Під час підводних зйомок дайвер-фотограф потрапив у пастку, його мало не проковтнув кит.

Про це повідомляє Тhe Тelegraph.

Чоловік відчув дивне відчуття в області ноги і через секунду зрозумів, що опинився у роті у кита.

– Часу на роздуми не було. Неможливо бути готовим до того, що тебе проковтне кит, – говорить він.

Все це тривало менше двох секунд, після чого кит виплюнув дайвера назад.

– Тварина звільнила мене відразу ж, як усвідомила помилку, – сказав Шімпф.

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До речі, мінімум 87 осіб отримали поранення після того, як катер зіткнувся з китом у Японському морі.

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