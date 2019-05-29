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Мюллер ушел с поста специального прокурора США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке.

Мюллер ушел с поста специального прокурора США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер уходит с должности. Об этом он объявил во время своего первого выступления после обнародования доклада по расследованию вмешательств России в выборы США. Он сказал, что написанный им доклад “говорит сам за себя”.

Мюллер сообщил, что официально закрывает офис специального прокурора и собирается заняться своими личными делами.

Читайте: Мюллер бьет по Кремлю и оправдывает Трампа: как РФ вмешивалась в выборы в США

Напомним, что Роберт Мюллер отрицал сговор между Россией и Дональдом Трампом на счет влияния на президентские выборы 2016 года.

Источник: CNN

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