Доказательств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году путем сговора с Дональдом Трампом и его людьми спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел.

Роберт Мюллер отрицает сговор между Россией и Дональдом Трампом на счет влияния на президентские выборы 2016 года.

Нет доказательств сговора между людьми Трампа и Россией.

Об этом сообщается в письме, которое генеральный прокурор Уильям Барр направил в Конгресс США.

Однако Россия все таки вмешивалась в выборы США в 2016 году с помощью деятельности Агентства интернет-исследований и хакерских атак.

Трамп и его сторонники не имели отношения к этому.

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Напомним, что в Конгрессе США начали расследование касательно возможных случаев злоупотребления властью американским президентом Дональдом Трампом.