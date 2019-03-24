Доказательств вмешательства России в выборы президента США в 2016 году путем сговора с Дональдом Трампом и его людьми спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел.
Роберт Мюллер отрицает сговор между Россией и Дональдом Трампом на счет влияния на президентские выборы 2016 года.
Нет доказательств сговора между людьми Трампа и Россией.
Об этом сообщается в письме, которое генеральный прокурор Уильям Барр направил в Конгресс США.
Однако Россия все таки вмешивалась в выборы США в 2016 году с помощью деятельности Агентства интернет-исследований и хакерских атак.
Трамп и его сторонники не имели отношения к этому.
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Напомним, что в Конгрессе США начали расследование касательно возможных случаев злоупотребления властью американским президентом Дональдом Трампом.