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Президентом Латвии избран Эгилс Левитс 

Депутаты Сейма Латвии 29 мая избрали президентом страны кандидата от Национального объединения, 63-летнего юриста Эгилса Левитса.

Президент Латвії Егілс Левітс

За кандидатуру Эгилса Левитса на должность президента проголосовал 61 депутат латвийского парламента.

Эгилс Левитс в политике более 30 лет. В 90-х годах был министром юстиции Латвии, а затем представителем страны в Европейском суде по правам человека.

С 2004 года – судья Европейского суда, его полномочия истекают в 2024 году.

В 2018 году Левитс стал Европейским человеком года в Латвии.

Предшественником Эгилса Левитса был Раймондс Вейонис – с июля 2015 года.

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Кстати, во втором туре президентских выборов в Литве лидирует независимый кандидат Гитанасу Науседе.

Источник: Delfi

ФотоEgils Levits

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