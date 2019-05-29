Депутати Сейму Латвії 29 травня обрали президентом країни кандидата від Національного об’єднання, 63-річного юриста Егілса Левітса.
За кандидатуру Егілса Левітса на посаду президента проголосував 61 депутат латвійського парламенту.
Егілс Левітс у політиці більше 30 років. У 90-х роках був міністром юстиції Латвії, а потім представником країни в Європейському суді з прав людини.
З 2004 року – суддя Європейського суду, його повноваження закінчуються у 2024 році.
У 2018 році Левітс став Європейським людиною року в Латвії.
Попередником Егілса Левітса був Раймондс Вейоніс – з липня 2015 року.
Читайте: Вибори під загрозою зриву! В Алжирі не зареєструвався жоден кандидат у президенти
До речі, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.
Джерело: Delfi
Фото: Egils Levits