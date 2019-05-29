Депутати Сейму Латвії 29 травня обрали президентом країни кандидата від Національного об’єднання, 63-річного юриста Егілса Левітса.

За кандидатуру Егілса Левітса на посаду президента проголосував 61 депутат латвійського парламенту.

Егілс Левітс у політиці більше 30 років. У 90-х роках був міністром юстиції Латвії, а потім представником країни в Європейському суді з прав людини.

З 2004 року – суддя Європейського суду, його повноваження закінчуються у 2024 році.

У 2018 році Левітс став Європейським людиною року в Латвії.

Попередником Егілса Левітса був Раймондс Вейоніс – з липня 2015 року.

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До речі, у другому турі президентських виборів у Литві лідирує незалежний кандидат Гітанасу Науседі.

Джерело: Delfi

Фото: Egils Levits