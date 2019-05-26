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Выборы под угрозой срыва! В Алжире не зарегистрировался ни один кандидат в президенты

В Алжире внеочередные выборы президента оказались под угрозой срыва, так как до указанного срока, 25 мая, не зарегистрировался ни один кандидат.

Выборы под угрозой срыва! В Алжире не зарегистрировался ни один кандидат в президенты

Ни один кандидат в президенты Алжира не зарегистрировался до 25 мая, теперь внеочередные выборы могут не состояться в установленный срок, а именно 4 июля. Их скорее всего перенесут.

Потенциальных кандидатов было более 70, все они взяли соответствующие формы бланков, но Конституционный совет страны так и не получил никаких заполненных документов.

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Напомним, что перед тем, как были объявлены внеочередные выборы президента Алжира в стране произошли антиправительственные митинги. 1 марта 2019 года тысячи людей вышли на протесты из-за объявления тогдашнего 82-летнего президента Абделазиза Бутефлики о своем намерении в пятый раз баллотироваться на эту должность.

Источник: Aljazeera

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