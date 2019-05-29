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Факты / Мир

Россия тайно испытывает ядерное оружие – разведка США

Разведка США заявляет, что Россия нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Россия тайно испытывает ядерное оружие – разведка США

США считают, что Россия может проводить ядерные испытания, нарушая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ).

По словам главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли, Россия, не соблюдая мораторий на подобные испытания, пытается улучшить свой потенциал в сфере ядерного оружия.

Речь идет о возможных испытаниях Россией на архипелаге Новая Земля оружия крайне малой мощности, уточнили в американской разведке.

СМИ пишут, что это – первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ.

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В свою очередь, Россия открестилась от обвинений разведки США.

Напомним, военная разведка Украины получила информацию о том, что Россия может переместить ядерные боеприпасы в оккупированный Крым.

Источник: WSJ

Фото: Dreamstime

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