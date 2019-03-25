Военная разведка получила информацию о подготовке к перемещению Россией ядерных боеприпасов в оккупированный Крыму.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что разведчики зафиксировали подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма.

В 2019 году разведка уже получала информацию о российских военных учениях в подразделениях, участвующих в транспортировке ядерных боеприпасов.

– Эти вопросы входят в задачи 12 главного управления МО РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской оккупационной группировки отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на полуостров и осуществляет их подготовку к боевому применению, – сообщил Скибицкий.

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Кроме того, на территории Южного военного округа РФ формирует еще одну ракетную бригаду, на вооружении которой будут находиться ракеты с увеличенным радиусом действия, способные нести ядерные боеголовки.

К слову, для захвата Крыма Россия задействовала как минимум 10,5 тыс. военных.