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Росія таємно випробовує ядерну зброю – розвідка США

Розвідка США заявляє, що Росія порушує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Росія таємно випробовує ядерну зброю – розвідка США

США вважають, що Росія може проводити ядерні випробування, порушуючи Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДЗЯВ).

За словами глави розвідувального управління Міноборони США Роберта Ешлі, Росія, не дотримуючись мораторію на подібні випробування, намагається поліпшити свій потенціал у сфері ядерної зброї.

Йдеться про можливі випробування Росією на архіпелазі Нова Земля зброї вкрай малої потужності, уточнили в американській розвідці.

ЗМІ пишуть, що це – перший випадок, коли США звинувачують російську сторону в неповному дотриманні ДЗЯВ.

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Зі свого боку, Росія відхрестилася від звинувачень розвідки США.

Нагадаємо, військова розвідка України отримала інформацію про те, що Росія може перемістити ядерні боєприпаси до окупованого Криму.

Джерело: WSJ

Фото: Dreamstime

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