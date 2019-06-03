Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о временном закрытии канадского посольства в Венесуэле.

По словам Христи Фриланд, режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатическим учреждениям других стран, особенно тем, кто выступает за восстановление демократии в Венесуэле.

– К сожалению, до конца этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продлил им аккредитацию. Поэтому у нас не остается другого выбора, как временно приостановить свои действия в посольстве Канады в Венесуэле, – подчеркнула Фриланд.

Она отметила, что жители Венесуэлы смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

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Напомним, уличные протесты в Венесуэле продолжатся в ближайшее время.

Источник: парламент Канады