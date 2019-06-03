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Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила про тимчасове закриття канадського посольства в Венесуелі.

Канада тимчасово закрила посольство у Венесуелі

За словами Христі Фріланд, режим Мадуро зробив усе, щоб ускладнити роботу дипломатичним установам інших країн, особливо тих, які виступають за відновлення демократії у Венесуелі.

– На жаль, до кінця цього місяця канадські дипломати у Венесуелі більше не зможуть працювати через те, що режим Мадуро не продовжив їм акредитацію.

Тому у нас не залишається іншого вибору, як тимчасово призупинити свої дії в посольстві Канади у Венесуелі, – підкреслила Фріланд.

Вона зазначила, що жителі Венесуели зможуть звертатися в посольство Канади в Колумбії.

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Нагадаємо, вуличні протести у Венесуелі продовжаться найближчим часом.

Джерело: парламент Канади

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