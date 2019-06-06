Россия может отказаться от продления договора о стратегическом наступательном вооружении, который заканчивается в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна может отказаться от того, чтобы продлить договор с США о сокращении стратегического наступательного вооружения, который истекает в 2021 году.

Договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных боезарядов, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также межконтинентальных баллистических ракет.

Путин также возложил на США ответственность за якобы расшатывания каркаса международных отношений по глобальной безопасности.

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Президент РФ также заявил о том, что Россия не создает военные базы в Венесуэле, а различные специалисты приезжают в страну в рамках заключенных контрактов.

К слову, США внесли Россию в список стран, которые нельзя допускать к проведению космических запусков с 31 декабря 2022 года.