5 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

В Брюсселе прошла встреча Владимира Зеленского и Федерики Могерини. Они обговорили освобождение украинских моряков и всех политических заключенных и договорились усилить совместное давление на РФ с этой целью. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Были затронуты вопросы активизации реформ в борьбе с коррупцией, а также судебная реформа, реформа СБУ.

Зеленский поблагодарил Федерики Могерин за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания аннексии Крыма.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, каким был первый зарубежный визит Зеленского и что он будет обозначать для Украины.