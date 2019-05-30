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Факты / Мир / Россия

Запрет на космос: РФ попала в черный список США

Россию включили в список стран, услугами которых запрещено пользоваться во время проведения космических запусков с 31 декабря 2022 года.

Запрет на космос: РФ попала в черный список США

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических запусков с 31 декабря 2022 года.

– Целью правил является запретить присуждение контрактов на коммерческие спутниковые услуги иностранному лицу, если заключение такого контракта создаст неприемлемый риск кибербезопасности, – говорится в уведомлении управления Пентагона по вопросами закупок.

31 мая 2019 документ с обновленными правками вступит в силу.

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Россия пополнит перечень государств, среди которых Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых запрещено пользоваться во время проведения запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года.

К слову, ранее ученые заявили, что полет на Марс сократит жизнь астронавтов на 2,5 года.

Источник: Федеральний реестр США

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