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Факты / Мир

МВФ назвал главную угрозу для мировой экономики

Глава МВФ Кристин Лагард назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики.

МВФ назвал главную угрозу для мировой экономики

На саммите большой двадцатки (G20) директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

– По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5% (или $455 млрд) в 2020 году.

Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, – подчеркнула Лагард.

Также глава МВФ отметила, что на рост мировой экономики негативно влияют низкие процентные ставки.

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– Несмотря на осторожные признаки стабилизации, которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках растет уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях, – говорится в заявлении Лагард.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудачных переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на товары из КНР до 25%.

Напомним, из-за большой скорости роста экономики китайским компаниям приходится занимать много денег, но они не успевают отдавать долги. Это может привести к дефолту.

Источник: Deutsche Welle

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