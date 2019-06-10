Глава МВФ Кристин Лагард назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики.

На саммите большой двадцатки (G20) директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

– По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5% (или $455 млрд) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, – подчеркнула Лагард.

Также глава МВФ отметила, что на рост мировой экономики негативно влияют низкие процентные ставки.

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– Несмотря на осторожные признаки стабилизации, которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках растет уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях, – говорится в заявлении Лагард.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудачных переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на товары из КНР до 25%.

Напомним, из-за большой скорости роста экономики китайским компаниям приходится занимать много денег, но они не успевают отдавать долги. Это может привести к дефолту.