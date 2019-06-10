Глава МВФ Крістін Лагард назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки.

На саміті великої двадцятки (G20) директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

– За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може привести до зниження світового ВВП на 0,5% (або $455 млрд) в 2020 році. Дозвіл існуючих торговельних суперечок слід зробити пріоритетним завданням, – підкреслила Лагард.

Також глава МВФ зазначила, що на зростання світової економіки негативно впливають низькі процентні ставки.

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– Незважаючи на обережні ознаки стабілізації, які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше уразливі для раптових змін у фінансових умовах, – йдеться в заяві Лагард.

Торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25%.

Нагадаємо, через велику швидкість зростання економіки китайським компаніям доводиться позичати багато грошей, але вони не встигають віддавати борги. Це може призвести до дефолту.