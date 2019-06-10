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МВФ назвав головну загрозу для світової економіки

Глава МВФ Крістін Лагард назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки.

МВФ назвав головну загрозу для світової економіки

На саміті великої двадцятки (G20) директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

– За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може привести до зниження світового ВВП на 0,5% (або $455 млрд) в 2020 році.

Дозвіл існуючих торговельних суперечок слід зробити пріоритетним завданням, – підкреслила Лагард.

Також глава МВФ зазначила, що на зростання світової економіки негативно впливають низькі процентні ставки.

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– Незважаючи на обережні ознаки стабілізації, які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше уразливі для раптових змін у фінансових умовах, – йдеться в заяві Лагард.

Торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25%.

Нагадаємо, через велику швидкість зростання економіки китайським компаніям доводиться позичати багато грошей, але вони не встигають віддавати борги. Це може призвести до дефолту.

Джерело: Deutsche Welle

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