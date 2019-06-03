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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новая програма сотрудничества с МВФ: в НБУ назвали сроки

На подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина может рассчитывать не ранее конца сентября – начала октября.

НБУ

Работа над новой программой Украина-МВФ может занять, в лучшем случае, пару месяцев, считает глава совета Нацбанка Богдан Данилишин.

– Необходимо учесть и то, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не раньше формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписание документов стоит ожидать не ранее конца сентября – начала октября, – отметил банкир.

Он также напомнил, что действующая программа stand-by предполагает выделение двух траншей – $1,3 млрд в мае (время переносится) и $1,2 млрд в ноябре.

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При этом, по словам Данилишина, на второй транш Украина может рассчитывать, если выполняла условия Меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Напомним, Украина получит транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства

ИсточникБогдан Данилишин

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