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Факты / Мир

Родственники пассажиров рейса МН17 вышли на протест под посольство РФ в Нидерландах

Родственники жертв катастрофы MH17, произошедшей на Донбассе в июле 2014 года, устроили акцию протеста под российским посольством в нидерландской Гааге.

Родственники пассажиров рейса МН17 вышли на протест под посольство РФ в Нидерландах

Перед зданием посольства России в нидерландском городе Гаага установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв катастровы MH17. Стулья установлены как в самолете, включая проходы.

– Мы хотим призвать Россию к ответственности. Совершенно ясно, что они сыграли свою роль в сбивании MH17, – сказал участник акции Сандер ван Луик, добавив, что молчание политически мотивировано.

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Родственники жертв катастрофы MH17 возложили цветы на стулья. Люди вышли на протест против позиции России, которая, по их словам, отказывается говорить о причастности к катастрофе самолета в 2014 году.

Напомним, 17 июля 2014 года катастрофа малазийского самолета над Донбассом унесла жизни почти 300 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. По данным Киева, которые подтвердила американская разведка, самолет сбили пророссийские боевики из доставленной из России системы Бук.

Фото: NOS

Источник: NOS

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