PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Родичі пасажирів рейсу МН17 вийшли на протест під посольство РФ в Нідерландах

Родичі жертв катастрофи MH17, що сталася на Донбасі в липні 2014 року, влаштували акцію протесту під російським посольством в нідерландській Гаазі.

Родичі пасажирів рейсу МН17 вийшли на протест під посольство РФ в Нідерландах

Перед будівлею посольства Росії у нідерландському місті Гаага встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв збиття MH17. Стільці встановлені, як в літаку, включаючи проходи.

– Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком ясно, що вони зіграли свою роль у збитті MH17, – сказав учасник акції Сандер ван Луїк, додавши, що мовчання політично мотивоване.

Читайте: Катастрофа МН17 на Донбасі: нові факти вказують на вину Росії

Родичі жертв катастрофи MH17 поклали квіти на стільці. Люди вийшли на протест проти позиції Росії, яка, за їхніми словами, відмовляється говорити щодо причетності до катастрофи літака в 2014 році.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року катастрофа малазійського літака над Донеччиною забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи Бук.

Фото: NOS

Джерело: NOS

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завербований Росією чоловік намагався вчинити масштабний теракт на Харківщині
Марш на підтримку Голунова: затримали Навального та ще понад 400 людей (ОНЛАЙН)
Хапали та били кийками: як розганяли мітинг на підтримку Голунова у Москві
Таємні угоди Кремля: РФ хоче перетворити Африку на стратегічний центр
Російських баскетболістів цинічно пограбували під час матчу
У РФ чоловік викинув у вікно немовля. Перехожий випадково його зловив
Жителі російського міста написали листа Трюдо – просять притулку в Канаді
Росію позбавили чемпіонату світу з легкої атлетики
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка