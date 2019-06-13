Родичі жертв катастрофи MH17, що сталася на Донбасі в липні 2014 року, влаштували акцію протесту під російським посольством в нідерландській Гаазі.

Перед будівлею посольства Росії у нідерландському місті Гаага встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв збиття MH17. Стільці встановлені, як в літаку, включаючи проходи.

– Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком ясно, що вони зіграли свою роль у збитті MH17, – сказав учасник акції Сандер ван Луїк, додавши, що мовчання політично мотивоване.

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Родичі жертв катастрофи MH17 поклали квіти на стільці. Люди вийшли на протест проти позиції Росії, яка, за їхніми словами, відмовляється говорити щодо причетності до катастрофи літака в 2014 році.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року катастрофа малазійського літака над Донеччиною забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи Бук.

Фото: NOS