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Факты / Мир / Россия

В России приняли закон о выходе из ракетного договора с США

В Госдуме РФ приняли закон, которым приостанавливается действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ракети

В Госдуме РФ приняли закон о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который заключили Россия и США.

Документ дает право президенту России принять решение о возобновлении его действия.

Всего в законе содержится три статьи, в одной из которых предписывается приостановить действие ракетного договора.

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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

К слову, Россия может отказаться от продления договора с США о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году.

Источник: Интерфакс

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