Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока НАТО.

– Сегодня мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности. Это – агрессивная политика России, киберугрозы, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и длительная террористическая угроза.

В ответ на это НАТО ускоренно проводит больше корректировки коллективной обороны со времен холодной войны, – заявил Столтенберг.