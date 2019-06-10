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Россия стала угрозой для НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока.

Россия стала угрозой для НАТО – Столтенберг

Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военного блока НАТО.

– Сегодня мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности. Это – агрессивная политика России, киберугрозы, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и длительная террористическая угроза.

В ответ на это НАТО ускоренно проводит больше корректировки коллективной обороны со времен холодной войны, – заявил Столтенберг.

Читайте: НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

По его словам, прочные связи между Европой и США сделали НАТО сильнейшим союзом в истории.

Напомним, НАТО может принять решение об усилении военного присутствия в Черном море.

Источник: Политика

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