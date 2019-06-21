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Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покинет свой пост из-за протестов, которые разгорелись 20 июня в Тбилиси, объявил генеральный секретарь правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Каха Каладзе.

Читайте: Протесты в Тбилиси: полиция разогнала демонстрантов, около 240 пострадавших (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Отставка Кобахидзе это одно из требований протестующий. Кроме того, активисты хотели увидеть отставку главы МВД и Службы безопасности.

Напомним, протесты в Тбилиси начались вечером 20 июня, на которых народ выступил против российских оккупантов. Факты ICTV собрали хронологию протестов в Грузии и самую важную информацию на данный момент.

Фото: УНИАН

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