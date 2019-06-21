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Спікер парламенту Грузії пішов у відставку

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе подав у відставку.

Спікер парламенту Грузії пішов у відставку

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе покине свій пост через протести, які розгорілися 20 червня у Тбілісі, оголосив генеральний секретар правлячої партії Грузинська мрія – Демократична Грузія Каха Каладзе.

Читайте: Протести у Тбілісі: поліція розігнала демонстрантів, майже 240 постраждалих (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Відставка Кобахідзе – це одна з вимог протестувальників. Крім того, активісти хотіли побачити відставку голови МВС і Служби безпеки.

Нагадаємо, протести в Тбілісі розпочалися увечері 20 червня, на яких народ виступив проти російських окупантів. Факти ICTV зібрали хронологію протестів в Грузії і найважливішу інформацію на даний момент.

Фото: УНІАН

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