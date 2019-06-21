Протесты в Тбилиси начались вечером 20 июня, на которых народ выступил против российских оккупантов. Факты ICTV собрали хронологию протестов в Грузии и самую важную информацию на данный момент.

Почему начались протесты?

Протесты в Тбилиси начались из-за выступления делегации РФ, которая прибыла на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Российский депутат Сергей Гаврилов позволил себе открыть сессию, находясь в кресле спикера парламента Грузии, что в итоге и послужило основой для протестов в Грузии. Во время своего выступления он обращался к присутствующим на русском языке.

Его речь прервали депутаты оппозиционных партий Единого национального движения и Европейской Грузии. Они потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент, что она в итоге и сделала. Депутаты РФ расположились в одном из отелей Тбилиси, возле которого и начался грузинский протест.

Чего требовали митингующие?

Спустя некоторое время участники протеста начали выступать не только против российских депутатов, но и против грузинских парламентариев. Вечером 20 июня протестующие вышли к зданию парламента в Тбилиси и перекрыли проспект.

Они требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Грузии Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Также во время протестов в Тбилиси выступали против российской оккупации. На плакатах можно было увидеть такие слоганы как Остановите Россию, 20% Грузии оккупировано Россией, Россия – оккупант.

Около часа спустя протестующие начали штурмовать здание парламента, поскольку их требования небыли выполнены. Правоохранители отреагировали жестко и применили против участников акции слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

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Гахария назвал происходящее штурмом государственных институций, однако добавил, что уйдет в отставку, если потребуется.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси из правящей партии Грузинская мечта Каха Каладзе заявили, что протест вышел за правовые рамки. Но они также извинились за то, что российский политик находился в кресле спикера Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что состоявшиеся протесты выгодны России и прервала визит в Беларусь.

Сколько людей пострадали?

По информации министерства здравоохранения, в результате столкновений пострадали около 320 человек.

Из них 240 человек – участники акции протеста, еще 80 – сотрудники полиции.

Также во время потасовок пострадала журналистка, которой резиновая пуля попала в глаз. Во время протестов в Грузии пострадали и другие представители СМИ.

В МИД Украины заявили, что пока нет информации о том, что во время протестов в Грузии пострадали граждане Украины.

– Сейчас такой информации нет. Посольство Украины в Грузии отслеживает ситуацию и проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших, – сказал заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александр Хомяк.

Кто такой Сергей Гаврилов?

Сергей Гаврилов – депутат Госдумы РФ, который признает независимыми государствами так называемые Абхазию и Южную Осетию, которые образовались из-за вмешательства РФ.

Согласно некоторым источникам, он принимал участие в боевых действиях против Грузии на стороне абхазских сепаратистов, но сам Гаврилов эту информацию отрицает.

Незадолго после начала акции протеста российская делегация покинула отель, во время чего ее облили водой. На данный момент дипломаты РФ покинули Грузию.

Что происходит в Тбилиси сегодня?

Утром полиции удалось разогнать всех участников протеста в Тбилиси, однако Лидер оппозиционной партии Новая Грузия Георгий Вашадзе заявил, что протесты возобновятся 21 июня в 19.00.

– То, что сегодня сделало правительство, является абсолютно незаконным актом, направленным против народа. В 19.00 мы собираемся на проспекте Руставели, где ознакомим общественность с нашим планом дальнейших действий, – сказал Вашадзе.

По его словам, акция будет мирной и нужно будет выяснить точное количество пострадавших и задержанных из-за событий в Тбилиси накануне.

Он напомнил, что оппозиция требует отставки нескольких членов правительства, а также отмены мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода на партийные списки.

Напомним, спустя несколько часов столкновений, правоохранительным органам Грузии удалось разогнать антироссийскую акцию в Тбилиси.

Фото: Парламент Грузии, Eana Korbezashvili