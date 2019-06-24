В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение о возвращении России в ассамблею.

В Страсбурге 24 июня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

На повестке дня проект резолюции, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций.

Бельгийский делегат и автор резолюции Петра де Суттер предлагает исключить запрет для национальных делегаций голосовать, выступать, а также права быть представленной в ассамблее и ее органах.

Читайте: Возвращение России в ПАСЕ вызовет кризис в Совете Европы – Арьев

Если сегодня документ поддержат, то организация потеряет право накладывать санкции на стран-членов, которые нарушают принципы Совета Европы.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что вероятность возобновления полномочий россиян велика.

Напомним, РФ лишили права голоса после аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе. Возвращение полуострова и прекращения конфликта до сих пор были главными условиями возвращения россиянам прав в ПАСЕ.