Возвращение русской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на условиях Москвы приведет к новому кризису в организации.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ.

Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов.

– Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то – поражение. Это приведет к новому кризису в организации, – сказал Арьев.

Он отметил, что в Совете Европы пытаются изменить регламент, чтобы пойти навстречу Российской Федерации и не допустить ее выхода из СЕ.

– Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека. Это – довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага на выполнение требований Совета Европы, – сказал Арьев.

Он уверяет, что среди национальных делегаций более или менее сплоченную, единодушную позицию имеют Украина, Грузия, Швеция, Польша.

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Они считают, что безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может.

К слову, президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос украинских моряков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.