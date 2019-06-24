У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, на якій можуть ухвалити рішення щодо повернення Росії до асамблеї.

У Страсбурзі 24 червня відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

На порядку денному є проект резолюції, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

Бельгійський делегат та автор резолюції Петра де Суттер пропонує унеможливити заборону для національних делегацій голосувати, виступати, а також права бути представленою в асамблеї та її органах.

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Якщо сьогодні документ підтримають, то організація втратить право накладати санкції на країн-членів, які порушують принципи Ради Європи.

Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що вірогідність поновлення повноважень росіян велика.

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Нагадаємо, РФ позбавили права голосу після анексії Криму та розв’язання війни на Донбасі. Повернення півострова та припинення конфлікту досі були головними умовами повернення росіянам прав у ПАРЄ.