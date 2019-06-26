В ПАСЕ полностью подтвердили полномочия российской делегации.

Делегация РФ в ПАСЕ с полным набором полномочий вернулась к работе в Ассамблее. Украинская делегация покинула заседание.

Кроме того, в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

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В резолюции Ассамблея призвала РФ: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по делу крушения MH 17; принять меры по предотвращению нарушений прав человека ЛГБТИ; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

В резолюции Ассамблея сожалеет о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ на сессиях в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах; о приостановлении Россией с июля 2017 года выплат ежегодных взносов в бюджет СЕ.

Также в документе выразили озабоченность по поводу ряда негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека в РФ.

– Преступников оставили безнаказанными. Проигнорировали убитых, наплевали на раненых и искалеченных, забыли о пострадавших. Чужая беда не болит. Более 5 лет мы держали агрессора, преступников за пределами ПАСЕ. Все время их пытались вернуть различными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала – не выдержал Совет Европы, – заявил член украинской делегации Владимир Арьев.

Напомним, 25 июня в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.