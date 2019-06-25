В ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.

Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали резолюцию об изменении санкционного режима и возвращении РФ.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 118 депутатов, 62 – проголосовали против, 10 – воздержались.

Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

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Частично решение поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе. Также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Резолюция исключает запрет для национальных делегаций голосовать, выступать, а также права быть представленной в Ассамблее и ее органах. Таким образом ПАСЕ теряет право накладывать санкции на стран-членов, которые нарушают принципы Совета Европы.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала решение Ассамблеи.

– А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, – отметила Геращенко.

РФ лишили права голоса после аннексии Крыма и развязывания войны в Донбассе. Возвращение полуострова и прекращения конфликта до сих пор были главными условиями возвращения россиянам прав в ПАСЕ.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы угрожает самой ПАСЕ.