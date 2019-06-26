У ПАРЄ повністю підтвердили повноваження російської делегації.

Делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. Українська делегація покинула засідання.

Крім того, в резолюції не згадуються санкції.

За резолюцію проголосували 116 депутатів, проти 62, утрималися 15.

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У резолюції Асамблея закликала РФ: звільнити 24 українських моряка, захоплених у Керченській протоці; негайно сплатити всі внески в бюджет Ради Європи; беззастережно і в повному обсязі співпрацювати з об’єднаною слідчою групою і прокуратурою Нідерландів у справі катастрофи MH 17; вжити заходів щодо запобігання порушень прав людини ЛГБТІ; співпрацювати в повному обсязі з міжнародною спільнотою в розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

У резолюції Асамблея висловлює жаль щодо рішення парламенту РФ припинити співпрацю з ПАРЄ на сесіях у 2016 2017, 2018 і 2019 роках; щодо призупинення Росією з липня 2017 року виплат щорічних внесків до бюджету РЄ.

Також у документі висловили заклопотаність з приводу низки негативних тенденцій в області демократії, верховенства права і прав людини в РФ.

– Злочинців залишили непокараними. Проігнорували вбитих, наплювали на поранених і скалічених, забули про постраждалих. Чужа біда не болить. Понад 5 років ми тримали агресора, злочинців поза межами ПАРЄ. Весь час їх намагалися повернути різними шляхами: тиснули, шантажували. Українська делегація витримала – не витримала Рада Європи, – заявив член української делегації Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, 25 червня у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.