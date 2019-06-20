По мнению президента России Владимира Путина, Владимиру Зеленскому нужно проявить политическую волю для прекращения войны на Донбассе.

Владимир Путин во время прямой линии с россиянами сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить политическую волю для прекращения войны на Донбассе.

Шаги навстречу – это самое простое: нужна политическая воля со стороны украинского руководства, – заявил Владимир Путин.

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Кроме того, Владимир Путин напомнил о важности и необходимости переговоров с руководителями “ЛДНР”.

По его мнению, блокада временно оккупированных территорий противоречит Минским условиям.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во время Прямой линии с Владимиром Путиным состоялась “DDOS-атака”.