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Факты / Мир / Россия

Путин вспомнил Зеленского и войну на Донбассе во время прямой линии

По мнению президента России Владимира Путина, Владимиру Зеленскому нужно проявить политическую волю для прекращения войны на Донбассе.

Володимир Путін

Владимир Путин во время прямой линии с россиянами сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить политическую волю для прекращения войны на Донбассе.

Шаги навстречу – это самое простое: нужна политическая воля со стороны украинского руководства, – заявил Владимир Путин.

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Кроме того, Владимир Путин напомнил о важности и необходимости переговоров с руководителями “ЛДНР”.

По его мнению, блокада временно оккупированных территорий противоречит Минским условиям.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во время Прямой линии с Владимиром Путиным состоялась “DDOS-атака”.

Источник: УНИАН

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