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Факты / Мир

Встреча Трампа и Ким Чен Ына: президент США впервые побывал в КНДР

Дональд Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и пригласил его в Белый дом.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына: президент США впервые побывал в КНДР

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.

Во время встречи Ким Чен Ын пригласил своего американского коллегу пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился и заявил, что горд быть первым президентом США, который побывал на территории КНДР.

Также Трамп пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

– Я приглашаю вас в Белый дом прямо сейчас, — сказал Трамп.

В свою очередь Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию.

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Ранее Трамп предупреждал, что на короткой встрече с северокорейским лидером не будут обсуждаться серьезные вопросы.

Напомним, 28 июня на саммите G20 состоялась встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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