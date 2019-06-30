Дональд Трамп провел встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне и пригласил его в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.
Во время встречи Ким Чен Ын пригласил своего американского коллегу пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился и заявил, что горд быть первым президентом США, который побывал на территории КНДР.
Также Трамп пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
– Я приглашаю вас в Белый дом прямо сейчас, — сказал Трамп.
В свою очередь Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию.
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Ранее Трамп предупреждал, что на короткой встрече с северокорейским лидером не будут обсуждаться серьезные вопросы.
Напомним, 28 июня на саммите G20 состоялась встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.