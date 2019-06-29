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Факты / Украина

Встреча Трампа и Путина: вопрос украинских моряков сделали приоритетным

Президент США Дональд Трамп поднимал вопрос украинских моряков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, однако решение пока не приняли.

Трамп Путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глава США Дональд Трамп сделал вопрос украинских моряков приоритетным во время встречи лидеров стран.

По его словам, сейчас нет решения по пленным украинским морякам.

– Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20, – сказал Путин.

Читайте: Встреча Трампа и Путина на G20: как прошла и о чем говорили

Президент России добавил, что сейчас нужно дождаться окончания суда над украинскими моряками и уже потом решать этот вопрос.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал предложение РФ касательно украинских моряков оскорблением правосудия.

Источник: Интерфакс

Фото: Getty Images

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