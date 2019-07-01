Компания-оператор Nord Stream 2 AG отказалась от прокладки Северного потока-2 через территорию Дании.

Северный поток-2 не будет проходить через территориальные воды Дании. Это стало известно после того, как компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала заявку на прокладку газопровода южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм.

Энергетическое агентство Дании пообещало обработать две альтернативные заявки, которые были поданы компанией. Два других маршрута могут пройти северо-западнее и юго-восточнее острова через международные воды.

Читайте: Северный поток-2 и транзит газа: Зеленский озвучил Меркель позицию Украины

Прокладка Северного-потока-2 в этом районе может быть отклонена только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства.

Как сообщалось, в Конгресс США внесли законопроект, регламентирующий санкции против Северного потока-2.