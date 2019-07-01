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Північний потік-2 побудують в обхід Данії

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відмовилася від прокладання Північного потоку-2 через територію Данії.

Північний потік-2 побудують в обхід Данії

Північний потік-2 не проходитиме через територіальні води Данії. Це стало відомо після того, як компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала заявку на прокладання газопроводу на південь від острова Борнхольм, що належить Данії.

Енергетичне агентство Данії пообіцяло обробити дві альтернативні заявки, які були подані компанією. Два інших маршрути можуть пройти північно-західніше і на південно-східніше від острова через міжнародні води.

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Прокладання Північного-потоку-2 у цьому районі може бути відхилене лише з екологічних міркувань або можливих обмежень для судноплавства.

Як повідомлялося, до Конгресу США внесли законопроект, який регламентує санкції проти Північного потоку-2.

Джерело: Deutsche Welle

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