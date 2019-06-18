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Факты / Украина

Северный поток-2 и транзит газа: Зеленский озвучил Меркель позицию Украины

Президент Украины считает, что необходимо сохранить транзит российского газа через Украину.

Газ

Сохранение транзита российского газа через Украину нужно, как нашей стране, так и Европе.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместного с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине.

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– Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах – это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка, – сказал он.

Также он надеется, что удастся достичь договоренности с Россией о транзите газа в Европу без “выкручивания рук” Украине.

При этом Германия готова к переговорам с Украиной относительно строительства газопровода Северный поток – 2.

– Не секрет, что наши позиции в отношении проекта Северный поток-2 являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу, – говорит Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Ангелой Меркель.

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