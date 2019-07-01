В Гонконге протестующие разбили фасадные окна Законодательного совета и ворвались в здание.

Десятки участников протеста в Гонконге ворвались в здание Законодательного совета. У многих из них в руках были импровизированные щиты.

Протестующим удалось попасть в здание разбив фасадные окна. Спецподразделение полиции, скорее всего, отступило вглубь здания.

Акция в Гонконге началась мирно, однако вскоре ее участники направились в правительственный квартал, где начали крушить здания.

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Уже тогда они предприняли попытки попасть в Законодательный совет, однако правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки, чтобы не допустить этого.

Митинги в Гонконге длятся уже около месяца и связаны с проектом закона, который делает возможным отправку подозреваемых в совершении преступлений в Китай.

Критики инициативы считают, что это даст возможность преследовать общественных активистов.

Напомним, 12 июня протестующие в Гонконге пытались заблокировать движение в правительственном квартале.

Видео: i-Cable News