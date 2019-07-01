PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести у Гонконзі: активісти увірвалися до парламенту

У Гонконзі протестувальники розбили фасадні вікна Законодавчої ради і увірвалися до будівлі.

Протести у Гонконзі

Десятки учасників протесту у Гонконзі увірвалися до будівлі Законодавчої ради. У багатьох з них в руках були імпровізовані щити.

Протестувальникам вдалося потрапити до будівлі розбивши фасадні вікна. Спецпідрозділ поліції, швидше за все, відступив вглиб будівлі.

Акція у Гонконзі почалася мирно, проте незабаром її учасники попрямували до урядового кварталу, де почали трощити будівлі.

Читайте: Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги

Вже тоді вони зробили спроби потрапити до Законодавчої ради, однак правоохоронці застосували сльозогінний газ і кийки, щоб не допустити цього.

Мітинги у Гонконзі тривають вже близько місяця і пов’язані з проектом закону, який уможливлює відправлення підозрюваних у скоєнні злочинів в Китай.

Критики ініціативи вважають, що це дасть можливість переслідувати громадських активістів.

Нагадаємо, 12 червня учасники протесту у Гонконзі намагалися заблокувати рух в урядовому кварталі.

Відео: i-Cable News

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кийки та шумові гранати: у Гонконзі протестують проти закону про екстрадицію
Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги
Потужний тайфун у Гонконзі: 889 рейсів скасовано, 362 особи постраждали
У Гонконзі продали найдорожчий у світі віскі
У Китаї мати зарізала 12-річну дочку та перемолола у м’ясорубці
Збільшила груди та очі: китаянка зробила 30 операцій заради хлопця
Найпопулярніше місто для туристів у 2017 році
Найдорожче місто для іноземців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка