У Гонконзі протестувальники розбили фасадні вікна Законодавчої ради і увірвалися до будівлі.

Десятки учасників протесту у Гонконзі увірвалися до будівлі Законодавчої ради. У багатьох з них в руках були імпровізовані щити.

Протестувальникам вдалося потрапити до будівлі розбивши фасадні вікна. Спецпідрозділ поліції, швидше за все, відступив вглиб будівлі.

Акція у Гонконзі почалася мирно, проте незабаром її учасники попрямували до урядового кварталу, де почали трощити будівлі.

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Вже тоді вони зробили спроби потрапити до Законодавчої ради, однак правоохоронці застосували сльозогінний газ і кийки, щоб не допустити цього.

Мітинги у Гонконзі тривають вже близько місяця і пов’язані з проектом закону, який уможливлює відправлення підозрюваних у скоєнні злочинів в Китай.

Критики ініціативи вважають, що це дасть можливість переслідувати громадських активістів.

Нагадаємо, 12 червня учасники протесту у Гонконзі намагалися заблокувати рух в урядовому кварталі.

Відео: i-Cable News