У Гонконзі протестувальники розбили фасадні вікна Законодавчої ради і увірвалися до будівлі.
Десятки учасників протесту у Гонконзі увірвалися до будівлі Законодавчої ради. У багатьох з них в руках були імпровізовані щити.
Протестувальникам вдалося потрапити до будівлі розбивши фасадні вікна. Спецпідрозділ поліції, швидше за все, відступив вглиб будівлі.
Акція у Гонконзі почалася мирно, проте незабаром її учасники попрямували до урядового кварталу, де почали трощити будівлі.
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Вже тоді вони зробили спроби потрапити до Законодавчої ради, однак правоохоронці застосували сльозогінний газ і кийки, щоб не допустити цього.
Мітинги у Гонконзі тривають вже близько місяця і пов’язані з проектом закону, який уможливлює відправлення підозрюваних у скоєнні злочинів в Китай.
Критики ініціативи вважають, що це дасть можливість переслідувати громадських активістів.
Нагадаємо, 12 червня учасники протесту у Гонконзі намагалися заблокувати рух в урядовому кварталі.
Відео: i-Cable News