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Вагоны разорвало: в метро Гонконга столкнулись два поезда

В ночь на понедельник в метро Гонконга столкнулись два поезда. К счастью, в них не было пассажиров.

Вагоны разорвало: в метро Гонконга столкнулись два поезда

В результате столкновения двух поездов в Гонконге пострадали двое машинистов.

Столкновение поездов произошло во время тестирования новой сигнальной системы. В результате аварии один из поездов сошел с рельс, его вагоны разорвало.

Это все произошло в деловом центре города на красной ветке подземки возле станции Сентра.

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К слову, 14 марта в Киеве на станции метро Левобережная человек попал под поезд. 

Источник: RTHK

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