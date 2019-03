В результате столкновения двух поездов в Гонконге пострадали двое машинистов.

Столкновение поездов произошло во время тестирования новой сигнальной системы. В результате аварии один из поездов сошел с рельс, его вагоны разорвало.

Это все произошло в деловом центре города на красной ветке подземки возле станции Сентра.

MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 марта 2019 г.