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Факты / Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два самолета: есть жертвы

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате чего оба пилота погибли.

В Новой Зеландии столкнулись два самолета: есть жертвы

В Новой Зеландии на аэродроме Худ во время захода на посадку столкнулись два легкомоторных самолета. После столкновения они загорелись.

Читайте: Сборная Люксембурга не хотела лететь во Львов из-за запаха дыма в самолете

В результате аварии пилоты обоих самолетов погибли.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время авиашоу самолет упал в реку, в результате аварии погиб пилот

Источник: New Zealand Herald.

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