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Во Франции пассажирский самолет протаранил аэропорт

В Ницце пассажирский самолет врезался левым крылом в здание аэропорта.

Во Франции пассажирский самолет протаранил аэропорт

В Ницце (Франция) Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways после приземления левым крылом задел здание аэропорта.

Читайте: В Новой Зеландии столкнулись два самолета: есть жертвы

По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.

Однако из-за инцидента аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

Ранее Факты ICTV писали, что в Польше во время авиашоу самолет упал в реку, в результате аварии погиб пилот

Источник: The Daily Star

Фото: Dreamstime

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