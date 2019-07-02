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Факты / Мир

Протесты в Гонконге: власти страны отказались от скандального закона

Власти Гонконга больше не будут рассматривать проект закона об экстрадиции, который вызвал волну протестов в стране.

Протести у Гонконзі

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм заявила, что власти отказываются от рассмотрения законопроекта об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений, из-за которого начались протесты в стране.

По ее словам, соответствующий проект закона больше не будут вносить на рассмотрение Законодательного совета.

Премьер-министр также извинилась за противоречия в законе. Поскольку правительство больше не будет рассматривать проект закона, его автоматически снимут с повестки дня в июле 2020 года.

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Закон должен был позволить власти Гонконга экстрадировать в Китай людей, подозреваемых в совершении преступлений. Критики законопроекта считают, что это позволит преследовать общественных активистов.

Напомним, 1 июля в Гонконге протестующие ворвались в здание Законодательного совета.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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