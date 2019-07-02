Влада Гонконгу більше не розглядатиме проект закону про екстрадицію, який викликав хвилю протестів в країні.

Прем’єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила, що влада відмовляється від розгляду законопроекту про екстрадицію підозрюваних у скоєнні злочинів, через який почалися протести в країні.

За її словами, відповідний проект закону більше не вноситимуть на розгляд Законодавчої ради.

Прем’єр-міністр також вибачилася за суперечності у законі. Оскільки уряд більше не розглядатиме проект закону, його автоматично знімуть з порядку денного у липні 2020 року.

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Закон мав дозволити владі Гонконгу екстрадувати до Китаю осіб, яких підозрюють у скоєнні злочинів. Критики законопроекту вважають, що це дозволить переслідувати громадських активістів.

Нагадаємо, 1 липня у Гонконзі протестувальники увірвалися до будівлі Законодавчої ради.