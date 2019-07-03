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Глава МВФ Кристин Лагард временно сложила полномочия

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард решила временно сложить полномочия.

Крістін Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард временно складывает свои полномочия.

Такое решение было принято в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

– По рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей как директор-распорядитель МВФ на период выдвижения кандидатов, – сообщила Лагард.

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Исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ стал Дэвид Липтон.

К слову, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить новый транш МВФ до конца 2019 года.

Источник: МВФ

Фото: Dreamstime

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