МВФ для определения перспектив сотрудничества с Украиной ждет завершения парламентских выборов в Украине.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, Фонд продолжит переговоры с Украиной о дальнейшем сотрудничестве после завершения парламентских выборов.

Он также напомнил, что миссия МВФ уже работала в мае в Киеве. Тогда у нее были начальные дискуссии с президентом Владимиром Зеленским.

Будет ли возможным запуск новой 3-4-летней программы в конце этого года, станет известно после проведения выборов в Верховную Раду.

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К слову, действительно программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен около $3,9 млрд. При этом около $1,4 млрд было предоставлено сразу. Условием получения остальных средств являются успешные полугодовые просмотры программы в 2019 году.

Ранее Факты ICTV писали о том, что новая программа МВФ может заработать в конце 2019 года.