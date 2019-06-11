Украина может получить транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Reuters рассказала, что Украина может получить транш от МВФ до конца 2019 года, если новое правительство начнет работать в сентябре.

– Если правительство будет сформировано и начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года. Мы считаем это оптимистическим сценарием, — сказала она.

По ее словам, транш МВФ может составить примерно $1,3 млрд.

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Рожкова напомнила, что в конце этого года и в следующем году Украина будет выплачивать значительные суммы государственного долга.

Она отметила, что международные резервы НБУ сейчас превышают $19 млрд, а продолжение сотрудничества с МВФ увеличит их до $21 млрд.

Напомним, Украина получит транш МВФ после завершения внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства