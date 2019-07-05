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Факты / Мир

На Луганщине отец пытался изнасиловать 5-летнюю дочь

В Луганской области правоохранители зафиксировали факт разврата в отношении несовершеннолетнего ребенка.

На Луганщине отец пытался изнасиловать 5-летнюю дочь

Первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о случае педофилии, который произошел на Луганщине.

38-летний отец развращал свою 5-летнюю дочь. В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка, которая пожаловалась на действия отца.

После обращения матери в полицию, отец сам добровольно явился и дал показания относительно своих преступных действий.

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Подозреваемый рассказал, что увидел как дочь лежала на кровати, где он спит. Он хотел ее выгнать, но она не слушалась.

Мужчина положил ребенка на край кровати и попытался совершить акт сексуального насилия. Услышав жалобы от ребенка, что ей больно, он остановился и одел дочь, приказав пойти погулять во двор.

Ранее Факты ICTV писали, что киевские правоохранители задержали гражданина Молдовы, который развращал малолетнихдевочек и снимал их.

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